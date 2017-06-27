Азербайджан не просил "Русснефть" сократить добычу нефти

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан и Казахстан не просили "Русснефть" и другие нефтедобывающие компании семьи Гуцериевых сокращать добычу на их территории.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам совладелец "Русснефти" Михаил Гуцериев.

"Нет, не просили. Там небольшие объемы. Если мы добываем 700 тысяч тон (в год в Казахстане — ред.) — это смешно для Казахстана и Азербайджана, где добывают почти 60 миллионов тонн. Это для нас много, а для их рынка мы не играем никакой роли", — сказал Гуцериев.

Он напомнил, что компания снижает добычу на низкорентабельных скважинах, увеличивая ее на выскорентабельных.