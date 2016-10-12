Азербайджан не присоединится к сегодняшней неформальной встрече ОПЕК - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев не присоединится к сегодняшней неформальной встрече представителей стран-членов ОПЕК в Стамбуле. Как сообщает Report, министр, принимавший участие в работе 23-го Всемирного энергетического конгресса в Стамбуле, уже вернулся в Азербайджан.

По информации Bloomberg, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих также вернулся на родину по причине отсутствия договоренности среди членов организации.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства энергетики, возвращение Н.Алиева связано с запланированным, а позже отсроченным визитом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Азербайджан: “Натиг Алиев является сопредседателем межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан, поэтому он должен был принять участие в церемонии встречи президента Казахстана. С другой стороны, эта встреча носит информативный характер, и в связи с тем, что позиция Азербайджана была доведена до сведения главы государства, участие министра на встрече в Стамбуле представляется нецелесообразным”.

Отметим, что встреча министров ОПЕК ожидается в рамках 23-го Всемирного энергетического конгресса.