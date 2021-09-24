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Азербайджан назвал объемы производства электроэнергии

Азербайджан назвал объемы производства электроэнергии Производство электроэнергии по республике в январе-августе 2021 года составило 18 млрд 612,4 млн кВт/ч, увеличившись на 1 млрд 109,7 кВт/ч.
Энергетика
24 сентября 2021 г. 15:01
Азербайджан назвал объемы производства электроэнергии

Производство электроэнергии по республике в январе-августе 2021 года составило 18 млрд 612,4 млн кВт/ч, увеличившись на 1 млрд 109,7 кВт/ч.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана.

Производство на ТЭС составило 17 млрд 409,7 млн кВт/ч (+994,2 млн), на ГЭС –966,9 млн кВт/ч (+120,3 млн), из других источников (ВЭС, СЭС и БЗСТБО) – 235,8 млн кВт/ч (-4,8 млн). На ветряных электростанциях выработано 58,6 млн кВт/ч, на солнечных электростанциях – 38 млн кВт/ч, на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов - 139,2 млн кВт/ч.

За 8 месяцев ОАО "Азерэнержи" выработано 16 млрд 737,1 млн кВт/ч электроэнергии (ТЭС - 15 млрд 892,7 млн, ГЭС - 844,4 млн), Государственной энергетической службой Нахчыванской АР - 312,3 млн кВт/ч (ТЭС - 165,7 млн, ГЭС –111,6 млн, СЭС – 35 млн), независимыми электростанциями - 519,9 млн кВт/ч, ВЭС "Азеришыг" - 43,1 млн кВт/ч.

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Версия на английском языке Azerbaijan announces volume of electricity production in 2021
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda elektrik enerjisinin istehsalının həcmi açıqlanıb

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