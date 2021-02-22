Азербайджан назвал объемы экспорта газа в Турцию и Грузию

Общая стоимость экспортированного природного газа в прошлом месяце составила 100 млн 026,39 тыс. долларов США

В январе этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны 1 млрд 120 млн 220,67 тыс. кубометров природного газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, общая стоимость экспортированного природного газа в прошлом месяце составила 100 млн 026,39 тыс. долларов США.

Из этих объемов 1 млрд 007 млн 604,85 тыс. кубометров было экспортировано в Турцию, а 112 млн 615,82 тыс. кубометров - в Грузию.

Общая стоимость экспортируемого природного газа в Турцию в январе составила 87 млн 629,87 тыс. долларов США, в Грузию - 12 млн 396,52 тыс. долларов США.