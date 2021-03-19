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Азербайджан нарастил производство электроэнергии

Азербайджан нарастил производство электроэнергии Импорт электроэнергии за отчетный период составил 21,1 млн кВт/ч
Энергетика
19 марта 2021 г. 12:46
Азербайджан нарастил производство электроэнергии

Производство электроэнергии по республике в феврале 2021 года составило 2 млрд 192,4 млн кВт/ч, экспорт - 158,8 млн кВт/ч, импорт - 10,1 млн кВт/ч.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана.

Производство электроэнергии в январе-феврале составило 4 млрд 560,8 млн кВт/ч, экспорт - 158,8 млн кВт/ч, импорт - 10,1 млн кВт/ч. Производство на ТЭС составило 4 млрд 364,2 млн кВт/ч (-125,7 млн), на ГЭС –140,7 млн кВт/ч (+13,8 млн), из других источников (ВЭС, СЭС и БЗСТБО) – 55,9 млн кВт/ч. На ветряных электростанциях выработано 15,07 млн кВт/ч, на солнечных электростанциях – 5,5 млн кВт/ч, на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов - 35,34 млн кВт/ч.

За два месяца ОАО "Азерэнержи" выработано 4 млрд 121,2 млн кВт/ч электроэнергии (ТЭС - 3 993,3 млн, ГЭС - 127,9 млн), Государственной энергетической службой Нахчыванской АР - 54,1 млн кВт/ч (ТЭС - 37,9 млн, ГЭС –11,1 млн, СЭС –5,1 млн), независимыми электростанциями - 374,7 млн кВт/ч, ВЭС "Азеришыг" - 10,79 млн кВт/ч.

Импорт электроэнергии за отчетный период составил 21,1 млн кВт/ч.

Из Ирана было импортировано 5,8 млн кВт/ч, из России - 15,3 млн кВт/ч, из Грузии - 0,02 млн кВт/ч электроэнергии.

Экспорт электроэнергии за этот период увеличился на 6,2 млн кВт/ч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 333,9 млн кВт/ч. В Иран было экспортировано 5,9 млн кВт/ч, в Турцию - 12,7 млн кВт/ч, в Россию - 14,7 млн кВт/ч, в Грузию - 300,6 млн кВт/ч электроэнергии.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees surge in electricity production
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan elektrik enerjisinin ixracını 6,2 mln kVt/s artırıb

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