Азербайджан нарастил поставки газа в Турцию

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В 2018 году из Азербайджана в Турцию по Южно-Кавказскому трубопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) транспортировано 7,225 млрд кубометров природного газа с месторождения "Шахдениз".

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности за 2018 год министерства энергетики.

Это на 924,9 млн кубометров или 14,7% больше показателя аналогичного периода 2017 года.

Поставки азербайджанского газа в Турцию в рамках проекта "Шахдениз-1" начаты в июле 2007 года. С 30 июня 2018 года начаты поставки объемов газа в Турцию в рамках "Шахдениз-2".