Азербайджан нарастил объемы экспорта сырой нефти

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В январе-апреле 2018 года Азербайджан экспортировал 9 338,941 тыс тонн сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 4 631,311 млн долларов США.

За отчетный период экспорт сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, составил 81,94% общих объемов экспорта Азербайджана.

За 4 месяца этого года объем экспортируемой нефти в годовом сравнении вырос на 44%, стоимость - на 77%.