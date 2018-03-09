Азербайджан нарастил объемы экспорта сырой нефти

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В январе-феврале 2018 года Азербайджан экспортировал 3 648 802 тонны сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 7,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Стоимость проданных за год объемов нефти составила 1 827,303 млн долларов, что на 31,7% превышает соответствующий показатель за 2 месяца 2017 года.

За отчетный период экспорт сырой нефти составил 82,67% общих объемов экспорта.