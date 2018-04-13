Азербайджан нарастил объемы экспорта сырой нефти и нефтепродуктов

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В январе-марте 2018 года Азербайджан экспортировал 5,438 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В первом квартале объемы экспорта сырой нефти в годовом сравнении увеличились на 12%. Стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 2,686 млрд долларов, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период доля сырой нефти в общей структуре экспорта составила 80,06%.

В январе-марте 2018 года Азербайджан экспортировал 276 550 тонн нефтепродуктов, стоимость этих объемов составила 135,958 млн долларов.

В первом квартале этого года объемы экспорта нефтепродуктов увеличились на 41%, стоимость – на 74%. Доля нефтепродуктов в общей структуре экспорта составила 4,05%.

За отчетный период объемы экспорта газа сократились в годовом сравнении на 42% и составили 938,931 млн кубометров. Стоимость этих объемов составила 168,372 млн долларов, что на 37% ниже аналогичного показателя за прошлый год. Доля экспорта газа в общей структуре экспорта составила 5,02%.