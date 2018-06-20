Азербайджан нарастил экспорт сырой нефти

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В январе-мае 2018 года Азербайджан экспортировал 11 779 766,88 тонн сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 5 921 818,6 тыс. долларов США.

За отчетный период экспорт сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, составил 80,34% общих объемов экспорта Азербайджана.

За 5 месяцев этого года объем экспортируемой нефти в годовом сравнении вырос на 45,92%, стоимость – на 83,33%.