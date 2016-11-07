 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан нарастил экспорт нефти по BTC

    В этом году транспортировано более 24 млн тонн нефти

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В октябре 2016 года по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) транспортировано 2 360 330 тонн азербайджанской нефти. Как сообщает Report, это на 6% меньше показателя за октябрь прошлого года.

    За январь-октябрь текущего года по данному трубопроводу транспортировано 24 403 652 тонны нефти. Это означает рост в годовом исчислении на 1,2%.

    В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода (2006 год) по 1 ноября 2016 года в BTC закачана 317 079 041 тонна нефти.

    Помимо этого, в октябре этого года по трубопроводу BTC транспортировано 263 869 тонн туркменской нефти.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi