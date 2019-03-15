Азербайджан нарастил экспорт нефти на 58%

В январе-феврале 2019 года Азербайджан экспортировал 5 781,785 2 тыс. тонн сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, общей стоимостью 2 603,955 1 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, объем экспортируемой сырой нефти и сырых нефтепродуктов из битуминозных минералов в годовом сравнении вырос на 58%, стоимость – на 42,5%.

В отчетном периоде доля экспорта сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, в структуре экспорта Азербайджана составила 82,61%.