Азербайджан нарастил экспорт нефти на 42%

В январе-марте 2019 года Азербайджан экспортировал 7,697 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, общей стоимостью 3,534 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, объем экспортируемой сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных минералов в годовом сравнении вырос на 41,5%, а его стоимость – на 31,6%.

В отчетном периоде доля экспорта сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, в структуре экспорта Азербайджана составила 78,81%.