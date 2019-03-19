Азербайджан нарастил экспорт нефти и нефтепродуктов в Грузию на 35%

В январе-феврале этого года Грузия импортировала из Азербайджана нефть и нефтепродукты стоимостью 13 млн 323,2 тыс. долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, эти данные приводит Национальное управление статистики Грузии.

Общий объем нефти и нефтепродуктов, экспортируемых Азербайджаном в соседнюю страну, составил 25 161,5 тонны, что на 6 601,5 тонны или на 35,5% больше аналогичного показателя за 2018 год.

Отметим, что в январе-феврале 2018 года Грузия импортировала из Азербайджана 18 560 тонны нефти и нефтепродуктов на сумму 10 млн 728,6 тыс. долларов.