Азербайджан нарастил экспорт нефтепродуктов

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В январе-апреле текущего года Азербайджан экспортировал 368,926 тыс. тонн нефтепродуктов.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 181,785 млн долларов США.

Экспорт нефтепродуктов составил 3,22% общих объемов экспорта Азербайджана.

За 4 месяца этого года объем экспортируемых нефтепродуктов в годовом сравнении вырос на 20%, стоимость - на 53%.