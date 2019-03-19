Азербайджан нарастил экспорт газа в Грузию

В январе-феврале Грузия импортировала из Азербайджана 486 014 кубометров природного газа на сумму 83 млн 871,9 тыс.долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, эти данные приводит Национальное управление статистики Грузии.

В годовом исчислении объемы импорта газа из Азербайджана увеличились на 31 774 кубометров или 6,9%, в суммарном выражении - на 3 млн 177,8 тыс.долларов или 3,9%.

В январе-феврале 2018 года Грузия закупила у Азербайджана 454 240 кубометров газа на 80 млн 694,1 тыс.долларов.