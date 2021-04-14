Азербайджан нарастил экспорт электроэнергии на 5%

Производство электроэнергии в январе-марте составило 6 млрд 924,9 млн кВт/ч

Производство электроэнергии по республике в марте 2021 года составило 2 млрд 364,3 млн кВт/ч, что на 65,8 млн кВт/ч больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, экспорт составил 175,1 млн кВт/ч, импорт - 11 млн кВт/ч.

Производство электроэнергии в январе-марте составило 6 млрд 924,9 млн кВт/ч. Производство на ТЭС составило 6 млрд 604 млн кВт/ч (-59,1 млн), на ГЭС – 236,09 млн кВт/ч (+15,69 млн), из других источников (ВЭС, СЭС и БЗСТБО) – 84,9 млн кВт/ч (-4,7 млн кВт/ч). На ветряных электростанциях выработано 22,56 млн кВт/ч, на солнечных электростанциях – 9,2 млн кВт/ч, на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов - 53,14 млн кВт/ч.

За три месяца ОАО "Азерэнержи" выработано 6 млрд 257,2 млн кВт/ч электроэнергии (ТЭС – 6 млрд 041,3 млн, ГЭС - 215,9 млн), Государственной энергетической службой Нахчыванской АР - 81,64 млн кВт/ч (ТЭС - 56,08 млн, ГЭС – 17,13 млн, СЭС – 8,43 млн), независимыми электростанциями - 569,8 млн кВт/ч, ВЭС "Азеришыг" - 16,24 млн кВт/ч.

Импорт электроэнергии за отчетный период составил 32,1 млн кВт/ч. Из Ирана было импортировано 8,2 млн кВт/ч, из России - 15,3 млн кВт/ч, из Грузии – 8,6 млн кВт/ч электроэнергии.

Экспорт электроэнергии за 3 месяца увеличился на 25,9 млн кВт/ч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 509 млн кВт/ч. В Иран было экспортировано 8,3 млн кВт/ч, в Турцию - 12,7 млн кВт/ч, в Россию - 23,1 млн кВт/ч, в Грузию - 464,9 млн кВт/ч электроэнергии.

