Азербайджан нарастил добычу природного газа на 1%

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март текущего года в Азербайджане было добыто 9 464,5 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, объем добычи товарной нефти составил 9 453,2 тыс. тонн. Нефтедобыча за отчетный период сократилась на 9,9%.

В первом квартале добыто также 6 954,9 млн кубометров природного газа, что меньше на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 4 789,4 млн кубометров пришлось на долю товарного газа. Объем добычи товарного газа за этот период увеличился на 0,9%.

На 1 апреля запасы нефти составили 629,3 тыс. тонн, природного газа - 2 579,2 млн кубометров.