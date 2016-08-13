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    ​Азербайджан нарастил добычу нефти и газа

    Нефтедобыча составила 24,7 млн. тонн, добыча газа - 17,5 млрд. кубометров

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ За январь-июль текущего года в Азербайджане добыто 24 700,4 тыс. тонн сырой нефти (включая газовый конденсат). Это на 0,7% больше соответствующего показателя прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, за отчетный период добыто 24 670,1 тыс. тонн (рост на 0,7%) товарной нефти.

    За семь месяцев 2016 года добыто 17 460,8 млн. кубометров природного газа. Объем добычи газа вырос на 0,9% по сравнению с прошлым годом. Объем добычи товарного газа сократился на 8% и составил 11 015,4 млн. кубометров. 

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