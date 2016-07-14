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    ​Азербайджан нарастил добычу нефти и газа

    Нефтедобыча выросла на 0,4%, добыча газа на 1,2%

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ За январь-июнь текущего года в Азербайджане добыто 21,064 млн. тонн сырой нефти. Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, объем нефтедобычи вырос на 0,4% по сравнению с прошлым годом.

    За отчетный период объем добычи товарной нефти составил 21,037 млн. тонн (рост на 0,4%).

    За первое полугодие добыто 14,923 млрд. кубометров природного газа, из которых 9,362 млрд. кубометров пришлось на долю товарного газа. Объем добычи природного газа в годовом исчислении вырос на 1,2%, товарного газа сократился на 8,8%.

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