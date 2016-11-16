Азербайджан нарастил добычу газа

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь текущего года в Азербайджане добыто 34 718,5 тыс. тонн сырой нефти (включая газовый конденсат).

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, из них 34 676,0 тыс. тонн пришлось на долю товарной нефти. Объем нефтедобычи за отчетный период сократился на 0,8%.

За 10 месяцев этого года добыто 24 609,9 млн кубометров газа, из них на долю товарного газа пришлось 15 490,7 млн кубометров. За отчетный период объем добычи газа вырос на 0,6%, товарного газа сократился на 5%.

Резервы готовой продукции в стране составили 411 тыс. тонн нефти, 1 167,3 млн кубометров газа.