О нас

Азербайджан намерен за счет инвестиций в 2 млрд долларов увеличить долю ВИЭ до 33% к 2027г

Азербайджан намерен за счет инвестиций в 2 млрд долларов увеличить долю ВИЭ до 33% к 2027г Азербайджан рассчитывает за счет инвестиций в размере около 2 млрд долларов увеличить долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в установленной мощности энергосистемы до 33% к 2027 году.
Энергетика
24 сентября 2024 г. 16:36
Азербайджан намерен за счет инвестиций в 2 млрд долларов увеличить долю ВИЭ до 33% к 2027г

Азербайджан рассчитывает за счет инвестиций в размере около 2 млрд долларов увеличить долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в установленной мощности энергосистемы до 33% к 2027 году.

Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в ходе выступления в рамках конференции “Wind Energy Hamburg” на панели «Инвестиции и глобальное сотрудничество».

“Наши проекты в сфере зеленой энергии мощностью 2 ГВт финансируются со стороны международных инвесторов. Инвестиции в размере около 2 млрд долларов и наше партнерство с ведущими мировыми энергетическими компаниями позволят увеличить долю ВИЭ в установленной мощности энергосистемы до 33% к 2027 году”, - cказал Шахбазов.

Он также отметил, что для усиления электросети и своевременной и беспроблемной интеграции в нее генерирующих мощностей в сфере ВИЭ, привлечена финансовая поддержка со стороны государства, ЕБРР и Всемирного банка.

Министр также проинформировал участников мероприятия о планах по поэтапной реализации проектов создания до 2037 года энергомощностей на 18 ГВт на базе потенциала ветряной энергии Каспийского моря в 157 ГВт, производства “зеленого водорода” и “зеленого аммиака”, а также о трех проектах “коридоров зеленой энергии”

Отмечалось, что зеленый энергетический коридор “Каспийское море -Черное море-Европа” оценен как проект, представляющий стратегический интерес для Евросоюза, где ожидается рост спроса на электроэнергию на 50% к 2040 году, а также с учетом его планов по импорту водорода и энергобезопасности.

Кроме того, отмечалось, что имеются широкие возможности для сотрудничества Азербайджана с Европейской ассоциацией ветроэнергетики и немецкими компаниями в контексте производства оборудования для морских ветряных электростанций, водорода, систем хранения энергии, проекта коридора «зеленой энергетики и оптимизации потоков электроэнергии.

"Мы считаем, что если COP28 предложила цель утроить использование возобновляемых источников энергии и удвоить энергоэффективность, COP29 станет платформой, поддерживающей достижение этих целей", - добавил министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоNazir: “Xəzər-Qara dəniz-Avropa Yaşıl Enerji Dəhlizi” Avropa İttifaqının strateji marağındadır”

Самое читаемое

Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
23 сентября 2024 г. 14:51
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
19 сентября 2024 г. 13:02
Завтра в Баку ожидается ливень
Завтра в Баку ожидается ливень
20 сентября 2024 г. 16:30
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
20 сентября 2024 г. 12:52
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
23 сентября 2024 г. 13:02
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
18 сентября 2024 г. 12:06
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
23 сентября 2024 г. 10:34
Община Западного Азербайджана осудила предвзятое заявление главы МИД Канады в адрес Азербайджана
Община Западного Азербайджана осудила предвзятое заявление главы МИД Канады в адрес Азербайджана
23 сентября 2024 г. 09:53
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане
23 сентября 2024 г. 16:24
В Азербайджане до конца года планируется посадить три миллиона деревьев
В Азербайджане до конца года планируется посадить три миллиона деревьев
19 сентября 2024 г. 10:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi