Азербайджан намерен за счет инвестиций в 2 млрд долларов увеличить долю ВИЭ до 33% к 2027г

Азербайджан рассчитывает за счет инвестиций в размере около 2 млрд долларов увеличить долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в установленной мощности энергосистемы до 33% к 2027 году.

Азербайджан рассчитывает за счет инвестиций в размере около 2 млрд долларов увеличить долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в установленной мощности энергосистемы до 33% к 2027 году.

Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в ходе выступления в рамках конференции “Wind Energy Hamburg” на панели «Инвестиции и глобальное сотрудничество».

“Наши проекты в сфере зеленой энергии мощностью 2 ГВт финансируются со стороны международных инвесторов. Инвестиции в размере около 2 млрд долларов и наше партнерство с ведущими мировыми энергетическими компаниями позволят увеличить долю ВИЭ в установленной мощности энергосистемы до 33% к 2027 году”, - cказал Шахбазов.

Он также отметил, что для усиления электросети и своевременной и беспроблемной интеграции в нее генерирующих мощностей в сфере ВИЭ, привлечена финансовая поддержка со стороны государства, ЕБРР и Всемирного банка.

Министр также проинформировал участников мероприятия о планах по поэтапной реализации проектов создания до 2037 года энергомощностей на 18 ГВт на базе потенциала ветряной энергии Каспийского моря в 157 ГВт, производства “зеленого водорода” и “зеленого аммиака”, а также о трех проектах “коридоров зеленой энергии”

Отмечалось, что зеленый энергетический коридор “Каспийское море -Черное море-Европа” оценен как проект, представляющий стратегический интерес для Евросоюза, где ожидается рост спроса на электроэнергию на 50% к 2040 году, а также с учетом его планов по импорту водорода и энергобезопасности.

Кроме того, отмечалось, что имеются широкие возможности для сотрудничества Азербайджана с Европейской ассоциацией ветроэнергетики и немецкими компаниями в контексте производства оборудования для морских ветряных электростанций, водорода, систем хранения энергии, проекта коридора «зеленой энергетики и оптимизации потоков электроэнергии.

"Мы считаем, что если COP28 предложила цель утроить использование возобновляемых источников энергии и удвоить энергоэффективность, COP29 станет платформой, поддерживающей достижение этих целей", - добавил министр.