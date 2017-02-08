Азербайджан намерен воспользоваться шведской практикой по минимизации потерь энергии

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В настоящее время приоритетным для Азербайджана является минимизирование потерь при производстве и распределении энергии, и с этой позиции важным является перенятие шведского опыта и сотрудничество в этом направлении.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, об этом заявил министр энергетики Натиг Алиев в ходе встречи с послом Швеции в Азербайджане Ингрид Терсман.

В ходе встречи министр подчеркнул значимость расширения сотрудничества между странами в различных сферах. Он отметил, что благодаря энергопроектам Азербайджана, к Каспийскому региону привлечено внимание всего мира, а нефтегазовые трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и проект Южного газового коридора соединяют моря и страны мира.

“Важнейшим для нас являются поставки азербайджанского природного газа в Европу”, - сказал министр, дав подробную информацию о реализации проекта Южного газового коридора. Он подчеркнул, что вопросы своевременной реализации проекта и решения имеющихся проблем будут обсуждаться 23 февраля на очередном заседании Консультативного совета в Баку. Отмечено также, что этот стратегический проект не только служит политике дифференциации энергоносителей страны, но и находится в центре внимания в качестве альтернативного источника энергии, рассчитанного на устранение газовой зависимости Европы в сложных геополитических условиях. Н.Алиев подчеркнул, что Азербайджан обладает такими богатыми газовыми ресурсами на месторождениях “Шахдениз” и “Абшерон”.

“Азербайджан имеет программы, направленные на усиление нефтегазовой деятельности до 2050 года", - подчеркнул министр.

И.Терсман подчеркнула, что Азербайджан является значимой для Европы страной, отметив, что мероприятия, направленные на развитие связей Азербдайджан-Европа, окажут воздействие в том числе и на двусторонние отношения с Швецией. Она выразила заинтересованность в деятельности Азербайджана в сфере возобновляемых источников энергии и сотрудничеством с иностранными компаниями в этом направлении, подчеркнув, что Швеция осуществляет инвестиции в основном в эту отрасль.