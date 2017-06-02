Азербайджан намерен укреплять сотрудничество с Statoil

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Находящаяся с визитом в Баку в рамках XXIV Международной выставки-конференции "Нефть и газ Каспия-2017" делегация Statoil, возглавляемая гендиректором по ИТ и вице-президентом отдела корпоративного ИТ Ашильд Ханной Ларсен, побывала в министерстве энергетики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министр энергетики Натиг Алиев подчеркнул, что одним из важнейших вкладов за весь период 25-летнего сотрудничества Азербайджана с компанией Statoil, стало внедрение новых технологий в регионе и обмен знаниями в нефтяной отрасли. По его мнению, внедрение цифровых технологий в энергетическом секторе позволяет снизить расходы, сократить время и полностью контролировать процессы.

Представитель Statoil А.Х.Ларсен рассказала о преимуществах оцифровки энергетического сектора, пилотных проектах компании, выступила с презентацией о путях развития энергетики.

Н.Алиев выдвинул ряд предложений по укреплению сотрудничества с компанией Statoil.