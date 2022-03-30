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Азербайджан намерен расширить сотрудничество с IRENA

Азербайджан намерен расширить сотрудничество с IRENA В рамках мероприятия “Берлинский диалог по энергетическому переходу” министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с генеральным директором Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA) Франческо Ла Камером. Об этом Report сообщили в Министе
Энергетика
30 марта 2022 г. 13:16
Азербайджан намерен расширить сотрудничество с IRENA

В рамках мероприятия “Берлинский диалог по энергетическому переходу” министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с генеральным директором Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA) Франческо Ла Камером.
Об этом Report сообщили в Министерстве.
На встрече министр энергетики подробно рассказал о реализуемых и планируемых в нашей стране проектах в области возобновляемой энергии.
Были доведены до внимания потенциальные направления для углубления сотрудничества, в частности, обсужден вопрос поощрения инвесторов по различным направлениям, связанным с использованием возобновляемой энергии в Карабахской и Восточно-Зангезурской экономических зонах.
Было отмечено, что в соответствии с концепцией ”Зеленой энергетической зоны" энергопотребление жилых домов на освобожденных территориях будет обеспечиваться именно за счет возобновляемых источников энергии. В первом селе установлены солнечные коллекторы, над общественными зданиями-солнечные панели мощностью более 300 кВт и 3 установки "Архимед" общей мощностью 636 кВт. В будущем планируется установка солнечных батарей и коллекторов в строящихся частных квартирах, а также реализация проектов с использованием потенциала возобновляемых источников энергии.
Генеральный директор IRENA Франческо Ла Камерун выразил удовлетворение сотрудничеством организации с Азербайджаном.
На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам двусторонней повестки.

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