Азербайджан намерен расширить сотрудничество с IRENA

В рамках мероприятия “Берлинский диалог по энергетическому переходу” министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с генеральным директором Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA) Франческо Ла Камером. Об этом Report сообщили в Министе

В рамках мероприятия “Берлинский диалог по энергетическому переходу” министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с генеральным директором Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA) Франческо Ла Камером.

Об этом Report сообщили в Министерстве.

На встрече министр энергетики подробно рассказал о реализуемых и планируемых в нашей стране проектах в области возобновляемой энергии.

Были доведены до внимания потенциальные направления для углубления сотрудничества, в частности, обсужден вопрос поощрения инвесторов по различным направлениям, связанным с использованием возобновляемой энергии в Карабахской и Восточно-Зангезурской экономических зонах.

Было отмечено, что в соответствии с концепцией ”Зеленой энергетической зоны" энергопотребление жилых домов на освобожденных территориях будет обеспечиваться именно за счет возобновляемых источников энергии. В первом селе установлены солнечные коллекторы, над общественными зданиями-солнечные панели мощностью более 300 кВт и 3 установки "Архимед" общей мощностью 636 кВт. В будущем планируется установка солнечных батарей и коллекторов в строящихся частных квартирах, а также реализация проектов с использованием потенциала возобновляемых источников энергии.

Генеральный директор IRENA Франческо Ла Камерун выразил удовлетворение сотрудничеством организации с Азербайджаном.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам двусторонней повестки.