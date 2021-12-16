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Азербайджан намерен расширить географию экспорта добываемого газа в направлении других стран-членов ЕС

Азербайджан намерен расширить географию экспорта добываемого газа в направлении других стран-членов ЕС 15 декабря в столице Королевства Бельгия Брюсселе состоялся VI Саммит Восточного партнерства Европейского Союза.
Энергетика
16 декабря 2021 г. 01:43
Азербайджан намерен расширить географию экспорта добываемого газа в направлении других стран-членов ЕС

15 декабря в столице Королевства Бельгия Брюсселе состоялся VI Саммит Восточного партнерства Европейского Союза.

Как передает Report, в Саммите принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства выступил на саммите.

Президент рассказал о сотрудничестве между Европейским Союзом и Азербайджаном в энергетической сфере, отметил, что эти отношения также носят характер стратегического партнерства. Подчеркнув, что Южный газовый коридор протяженностью 3 500 километров является одним из крупнейших инфраструктурных проектов XXI века, Президент Ильхам Алиев довел до внимания, что после сдачи в эксплуатацию последнего компонента данного проекта – Трансадриатического трубопровода - азербайджанский газ стал поставляться в Европу. Он сказал, что азербайджанский газ уже поставляется в три страны Европейского Союза – Италию, Грецию и Болгарию. В будущем Азербайджан намерен расширить географию экспорта добываемого газа в направлении других стран-членов Европейского Союза. Подчеркнув, что азербайджанский газ поставляется на рынок Европейского Союза как надежный и новый источник, глава государства отметил, что последние события также свидетельствуют о важности диверсификации с точки зрения энергетической безопасности.

В заключение Ильхам Алиев еще раз поблагодарил президента Совета Европейского Союза за вклад в нормализацию армяно-азербайджанских отношений.

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