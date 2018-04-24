Азербайджан намерен экспортировать бензин стандарта "Евро-5"

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ После завершения модернизации и реконструкции Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева 25% производимого здесь бензина будет направлено на экспорт.

Об этом сообщил Report представитель Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

По его словам, на заводе будет производиться 2,2 млн тонн бензина в год: "Из этого объема 75% будет продаваться на внутреннем рынке, 25% - экспортироваться. Бензин будет отвечать стандарту "Евро-5", а производство бензина составит 29% общих объемов производства. При этом 16% придется на бензин Ai-92, а 13% - Ai-95".

Отметим, что в настоящее время на заводе производится только бензин Ai-92, который продается на внутреннем рынке.

Сообщается, что после реконструкции завод, как ожидается, увеличит производство дизтоплива до 2,9 млн тонн, что составит 39% общих объемов производства. На экспорт будет направлено 40%, на внутренний рынок - 60% дизтоплива, соответствующего стандарту "Евро-5".

Завод будет производить 1 млн тонн авиационного топлива в год. Это составит 13% общих объемов производства. Планируется экспортировать 40% авиатоплива, остальные 60% придутся на внутренние продажи.