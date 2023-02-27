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Азербайджан наладит экспорт 1 тыс. МВт электроэнергии в Европу через Турцию

Азербайджан наладит экспорт 1 тыс. МВт электроэнергии в Европу через Турцию Энергетический узел "Джабраил" обеспечит стабильное и надежное электроснабжение Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов, а также удовлетворит потребности создаваемых мегапроектов.
Энергетика
27 февраля 2023 г. 14:30
Азербайджан наладит экспорт 1 тыс. МВт электроэнергии в Европу через Турцию

Энергетический узел "Джабраил" обеспечит стабильное и надежное электроснабжение Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов, а также удовлетворит потребности создаваемых мегапроектов.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал директор Карабахской региональной электрической сети Мирджалал Гусейнов.

По его словам, этот электрический узел будет иметь дополнительный и более благоприятный доступ к европейским энергетическим рынкам через подстанции Джабраил - Нахчыван - Агры (Турция), а далее по турецкой энергосистеме: "Также, этот узел увеличит экспортные возможности. Спустя много лет Нахчыванская Автономная Республика подключится к единой энергетической системе Азербайджана".

M.Гусейнов отметил, что строительство подстанции 330 кВ "Джабраил" чрезвычайно важно для передачи в общую энергосистему Азербайджана энергии, вырабатываемой на ГЭС "Худаферин" и "Гыз Галасы", включая альтернативные и возобновляемые источники энергии, а также малые ГЭС".

Он подчеркнул, что в будущем 1 000 мегаватт электроэнергии будет ежегодно экспортироваться в Турцию, а оттуда в Европу.

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Версия на английском языке Azerbaijan to export 1,000 megawatts of electricity to Europe through Türkiye 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyə ərazisindən Avropaya 1 000 meqavat elektrik enerjisi ixrac edəcək

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