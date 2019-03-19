Азербайджан обсудил возможности двустороннего сотрудничества в рамках мероприятия ОПЕК+

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в рамках 13-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку встретился с президентом ОПЕК, министром нефти и главой нефтяной компании Венесуэлы Мануэлем Кеведо Фернандесом, министром энергетики и промышленности ОАЭ Сухейлем аль-Мазруи, вице-премьером и министром нефти Ирака Тамером аль-Гадбаном и исполнительным директором алжирской нефтегазовой компании Sonatrach Абдельмуменом Ульд-Каддуром.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства.

На встрече стороны обсудили влияние декабрьского решения об ограничении добычи на рынок нефти и возможности двустороннего сотрудничества. П.Шахбазов отметил важность сотрудничества в формате ОПЕК+ для всех нефтедобывающих стран, поблагодарив гостей за участие в мероприятии.