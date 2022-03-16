Азербайджан на верном пути дальнейшего развития альтернативной энергетики

Азербайджан, в основе экономики которого лежат нефтегазовые проекты, в последние годы активно декларирует важность развития «зеленой» энергетики.

Азербайджан, в основе экономики которого лежат нефтегазовые проекты, в последние годы активно декларирует важность развития «зеленой» энергетики.

Как сообщает Report, наша страна приняла базовые законы в рамках реализации важной задачи – довести долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 24% с текущих 17,3% в общем производстве энергии к 2024 году, а к 2030 году достичь доли в 30% (за счет новых мощностей в 1500 МВт).

Выгодное географическое положение страны и прекрасные климатические условия позволяют задействовать такой потенциал, как энергию ветра (технический потенциал оценивается в 3 тыс. мегаватт, экономический – 800 мегаватт), солнечную – более 20 тыс. мегаватт.

Текущая суммарная мощность энергосистемы страны (с учетом и ВИЭ) – больше 7 тыс. МВт, причем энергия ветра и солнца до сих пор использовались по минимуму.

Между тем, через создание ВИЭ Азербайджану будет проще достичь своих обязательств по Парижскому Соглашению о климате (по снижению выбросов парниковых газов на 40% к 2030 году по сравнению с 1990 годом) и интегрироваться в многочисленные проекты, имеющие важное международное значение.

Жизненная необходимость «озеленить» Землю объясняет и то, что все проекты ВИЭ находятся под пристальным вниманием президента Азербайджана.

Абшеронский полуостров и азербайджанский сектор Каспия, где ветры дуют около 300 дней в году, перспективны для развития этого сегмента ВИЭ. Ведь в течение года средняя скорость ветра здесь составляет 6-10 м/с - оптимально для эффективной работы ветряных станций.

Огромная перспектива по ветроэнергетике — у освобожденного из-под армянской оккупации Карабахского региона. Есть перспективы и по созданию на этих территориях солнечных электростанций.

Неслучайно, на самом высоком уровне в Азербайджане принято решение осуществить в Карабахе и в Восточном Зангезуре несколько проектов ВИЭ (потенциал — 9-10 тыс МВт).

Самым первым крупным проектом по ВИЭ в Азербайджан стал проект с ACWA Power из Саудовской Аравии, с которой в декабре 2020 года Минэнерго Азербайджана подписало «Инвестиционное соглашение» на 300 млн долларов США, а ОАО «Азерэнержи» — 20-летнее «Соглашение о купле-продаже энергии» и «Соглашение о подключении к распределительной сети» для реализации проекта по принципу «строительство–владение–эксплуатация» (build-own-operate) по созданию мощностей в 240 МВт (40 турбин на энергии ветра мощностью 6 МВт каждая).

Из них 17 ветровых турбин будут установлены в селе Пирекюшкюль Абшеронского района и 23 турбины - в селе Ситалчай Хызынского района (45 км к северо-западу от Баку). Эта расширенная энергосеть ежегодно сможет вырабатывать 1 млрд кВт/час электроэнергии, экономя до 220 млн кубометров газа.

Строительные работы стартовали в начале 2022 года, ввод в коммерческую эксплуатацию намечен на середину 2023 года.

В Азербайджане к осени 2023 года также ожидается запуск солнечной энергогенерации по проекту с Masdar (ОАЭ) мощностью в 230 МВт за 225 млн долларов США на Абшеронском полуострове в 75 км к юго-западу от Баку. Компания изучит перспективы создания ветростанций.

Стратегический партнер страны — британский гигант BP — до середины 2022 года окончательно определится с возможностью строительства в Джебраильском районе солнечной электростанции мощностью 240 мегаватт за 200 млн. долларов.

В 2022 году могут стартовать аукционы Минэнерго по созданию 5 малых и средних ветровых генераций и трех солнечных.

Проекты в области ВИЭ открывают путь и для того, чтобы в Азербайджане со временем началось производство водородного топлива.

Этот вопрос представляет важность в связи с новыми требованиями ЕС к поставщикам газа в Европу обеспечить прокачку по газопроводам и водорода (к 2030 году — до 20% в смеси), и биометана.

Таким образом, Азербайджан находится на «гребне волны» по реализации актуальных проектов по «зеленой сделке», которые помогут высвобождать природный газ для других нужд, снижать выбросы парниковых газов и создавать новые рабочие места.

Е.Л.