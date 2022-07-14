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Азербайджан на следующей неделе в Брюсселе будет обсуждать поставки газа в Европу

Азербайджан на следующей неделе в Брюсселе будет обсуждать поставки газа в Европу С целью обсуждения с правительством Азербайджана проекта соглашения об увеличении странами ЕС импорта природного газа и поддержки расширения Южного газового коридора в конце июля комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон планирует совершить визит в Баку.
Энергетика
14 июля 2022 г. 10:36
Азербайджан на следующей неделе в Брюсселе будет обсуждать поставки газа в Европу

С целью обсуждения с правительством Азербайджана проекта соглашения об увеличении странами ЕС импорта природного газа и поддержки расширения Южного газового коридора в конце июля комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон планирует совершить визит в Баку.

Как передает Report, об этом сообщает EUobserver.

"Мы тесно сотрудничаем, чтобы увеличить поставки", — сказала представитель ЕС.

До этого визита официальные лица обеих сторон проведут переговоры в Брюсселе 19 июля.

Проект меморандума о взаимопонимании, который требует одобрения соответствующих правительств и может быть изменен, является частью усилий Европейского Союза по сокращению зависимости от российского газа после войны на Украине.

«Стороны стремятся поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта в Европейский Союз, по Южному газовому коридору, в объеме не менее 20 млрд кубометров газа ежегодно к 2027 году в соответствии с коммерческой целесообразностью и рыночным спросом», — говорится в документе.

Рост поставок также потребует от Азербайджана расширения собственной добычи газа.

В проекте соглашения говорится, что ЕС и Азербайджан также изучат развитие межсетевых соединений электроэнергии, чтобы продвигать возобновляемые источники энергии, и обсудят будущую торговлю водородом.

Отметим, что Трансадриатический газопровод (TAP), транспортирующий азербайджанский природный газ в Европу, за последние несколько дней достиг максимальной пропускной способности. Речь идет о поставках природного газа в объеме 33 млн кубометров в сутки, что в среднем составляет около 12 млрд кубометров газа в год. 10,5 млрд кубометров из этих объемов будут транспортироваться в Италию. Долгосрочная цель - удвоить пропускную способность трубопровода.

Строительство TAP завершилось в октябре 2020 года. Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - по дну Адриатического моря и 8 км - по территории Италии.

Консорциум TAP AG рассматривает три сценария увеличения пропускной способности трубопровода: ограниченный - до 14,4 млрд кубометров, частичный - до 17,1 млрд кубометров и полный - до 20 млрд кубометров в год.

Поставки азербайджанского газа потребителям Италии, Греции и Болгарии по TAP начались с 31 декабря 2020 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan gələn həftə Brüsseldə Avropaya qaz nəqlinin artırılması ilə bağlı danışıqlar aparacaq

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