Азербайджан на 25% увеличил доходы от продажи нефти Турции

В январе-июле этого года Азербайджан экспортировал в Турцию 304 тысячи тонн сырой нефти.

В январе-июле этого года Азербайджан экспортировал в Турцию 304 тысячи тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этого объема составила 170,8 миллиона долларов США.

Объем экспорта за 7 месяцев на 7,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, стоимость на 24,7% больше.

За отчетный период доля сырой нефти, экспортируемой из Азербайджана в Турцию, в общем объеме экспорта составила 1,85%.

За январь-июль текущего года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал 16 млн 414 тысяч 905 тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород. Стоимость этой суммы составила 12 млрд 397 млн 710 тысяч долларов США.

В январе-июле этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 30 млрд 59 миллионов долларов США. За прошедшие 7 месяцев на экспорт пришлось 22 млрд 565 миллионов долларов внешнеторгового оборота и 7 млрд 494 миллиона долларов импорта.