Азербайджан может увеличить поставки газа в Сирию

Энергетика
27 августа 2025 г. 11:01
Азербайджан может увеличить объемы поставок газа в Сирию.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Глава государства отметил, что азербайджанский газ через Турцию поступает в Сирию:

"Было заключено трехстороннее, даже четырехстороннее соглашение между Азербайджаном, Сирией, Турцией и Катаром, чтобы помочь Сирии с природным газом для его преобразования в электроэнергию. Церемония, посвященная началу этого процесса, состоялась 2 августа. Азербайджанский газ через Турцию поступает в Сирию, и правительство Катара проявило щедрость, предоставив на это средства. На данный момент согласованы поставки в Сирию 1,2 млрд кубометров природного газа. Но их потребности выше. Поэтому в будущем мы можем увеличить объемы поставок, чтобы уменьшить их недостачу".

Версия на английском языке Azerbaijan may increase gas supplies to Syria
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Suriyaya qazın həcmini artıra bilər

Последние новости

