Азербайджан может увеличить поставки газа в Сирию

Азербайджан может увеличить объемы поставок газа в Сирию.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Глава государства отметил, что азербайджанский газ через Турцию поступает в Сирию:

"Было заключено трехстороннее, даже четырехстороннее соглашение между Азербайджаном, Сирией, Турцией и Катаром, чтобы помочь Сирии с природным газом для его преобразования в электроэнергию. Церемония, посвященная началу этого процесса, состоялась 2 августа. Азербайджанский газ через Турцию поступает в Сирию, и правительство Катара проявило щедрость, предоставив на это средства. На данный момент согласованы поставки в Сирию 1,2 млрд кубометров природного газа. Но их потребности выше. Поэтому в будущем мы можем увеличить объемы поставок, чтобы уменьшить их недостачу".