Азербайджан может стать одним из участником строительства НПЗ в Пакистане

Пакистан активно рассматривает возможность привлечения Саудовской Аравии, Азербайджана и Китая для участия в строительстве нефтеперерабатывающего завода "The Greenfield" на стратегическом порту Гвадар, расположенном в Белуджистанской области.

Пакистан находится на стадии активных переговоров с Саудовской Аравией о строительстве нового нефтеперерабатывающего завода. Азербайджан и Китай также могут стать участниками проекта в стратегическом порту Гвадар, расположенном в области Белуджистан.

Как сообщает Report со ссылкой на издание The News, об этом заявил министр нефти Пакистана Мусадик Малик.

Пока окончательного соглашения по проекту не достигнуто, поэтому нет подробностей о конкретной роли, которую могут сыграть в нем Китай и Азербайджан.

Стоит отметить, что в проекте также участвуют государственные нефтяные компании Пакистана, включая Pakistan State Oil (PSO), Oil and Gas Development Company (OGDCL), Pakistan Petroleum (PPL) и Government Holdings Private (GHPL), которые подписали меморандум о сотрудничестве.

Завод ориентирован на переработку 300 000 баррелей нефти в день с производством 8 миллионов тонн дизельного топлива и 6 миллионов тонн бензина ежегодно.

Стоимость проекта оценивается в диапазоне от 10 до 12 миллиардов долларов США.