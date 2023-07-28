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Азербайджан может стать одним из участником строительства НПЗ в Пакистане

Азербайджан может стать одним из участником строительства НПЗ в Пакистане Пакистан активно рассматривает возможность привлечения Саудовской Аравии, Азербайджана и Китая для участия в строительстве нефтеперерабатывающего завода "The Greenfield" на стратегическом порту Гвадар, расположенном в Белуджистанской области.
Энергетика
28 июля 2023 г. 16:59
Азербайджан может стать одним из участником строительства НПЗ в Пакистане

Пакистан находится на стадии активных переговоров с Саудовской Аравией о строительстве нового нефтеперерабатывающего завода. Азербайджан и Китай также могут стать участниками проекта в стратегическом порту Гвадар, расположенном в области Белуджистан.

Как сообщает Report со ссылкой на издание The News, об этом заявил министр нефти Пакистана Мусадик Малик.

Пока окончательного соглашения по проекту не достигнуто, поэтому нет подробностей о конкретной роли, которую могут сыграть в нем Китай и Азербайджан.

Стоит отметить, что в проекте также участвуют государственные нефтяные компании Пакистана, включая Pakistan State Oil (PSO), Oil and Gas Development Company (OGDCL), Pakistan Petroleum (PPL) и Government Holdings Private (GHPL), которые подписали меморандум о сотрудничестве.

Завод ориентирован на переработку 300 000 баррелей нефти в день с производством 8 миллионов тонн дизельного топлива и 6 миллионов тонн бензина ежегодно.

Стоимость проекта оценивается в диапазоне от 10 до 12 миллиардов долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Pakistanda neft emalı zavodunun tikintisində iştirak edə bilər
Версия на английском языке Azerbaijan may join construction of oil refinery in Pakistan

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