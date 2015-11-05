​Азербайджан может привлечь кредит для проекта Южного газового коридора

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан может привлечь кредит от международных финансовых организаций для финансирования своей доли участия в проекте Южного газового коридора, призванного обеспечить поставки азербайджанского газа в Турцию и Европу.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Управления инвестиций SOCAR Заур Гахраманов.

Представитель SOCAR напомнил, что в рамках реализации проекта создана компания SGC: "Министерству экономики и промышленности принадлежит 51% пакета акций компании, SOCAR - 49%. Компания совместно с министерством финансов ведет переговоры с международными финансовыми организациями EBRD, IFC, ADB и др. в целях привлечения кредита. При выгодных условиях и низких процентных ставках кредит будет привлечен".

"В проекте ЮГК доля Азербайджана составляет 14 млрд. манатов. Если предложения будут выгодными, на проект может быть получено 7 млрд. долларов", - добавил З. Гахраманов.