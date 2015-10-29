​Азербайджан может принять участие в газификации Черногории

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) может принять участие в проекте газификации не только Албании, но и Черногории. Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

Р.Абдуллаев отметил, что проект газификации обеих стран может быть расширен и совместно реализован.

"Это принесло бы больше доходов. Мы рассматриваем эти вопросы. После сдачи в эксплуатацию Трансадриатического трубопровода (TAP) начнутся поставки газа в Албанию. После этого начнется распределение газа", - сообщил глава SOCAR.