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    ​Азербайджан может принять участие в газификации Черногории

    SOCAR может реализовать единый проект по газификации Албании и Черногории

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) может принять участие в проекте газификации не только Албании, но и Черногории. Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

    Р.Абдуллаев отметил, что проект газификации обеих стран может быть расширен и совместно реализован.

    "Это принесло бы больше доходов. Мы рассматриваем эти вопросы. После сдачи в эксплуатацию Трансадриатического трубопровода (TAP) начнутся поставки газа в Албанию. После этого начнется распределение газа", - сообщил глава SOCAR.

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