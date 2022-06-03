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Азербайджан может построить на Каспии ветряную электростанцию мощностью 7 гВт

Азербайджан может построить на Каспии ветряную электростанцию мощностью 7 гВт Сегодня Министерство энергетики совместно с Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией провело презентацию дорожной карты в области энергетики.
Энергетика
3 июня 2022 г. 18:04
Азербайджан может построить на Каспии ветряную электростанцию мощностью 7 гВт

Сегодня Министерство энергетики совместно с Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией провело презентацию дорожной карты в области энергетики.

Об этом Report сообщили в МФК.

Согласно информации, к 2040 году, благодаря правильной долгосрочной стратегии, а также развитию инфраструктуры, инвестициям и политике, которые будут реализованы на основе этой стратегии, Азербайджан может достичь проектной мощности 7 гигаватт для производства ветровой электроэнергии, что может сыграть важную роль в исполнении таких параллельных приоритетов страны, как декарбонизация и устойчивый экономический рост.

Цель дорожной карты - помочь принять решения о правилах, правовой базе и инфраструктуре для этой новой отрасли в условиях растущего глобального интереса к морской ветроэнергетике.

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Версия на английском языке Azerbaijan may build 7-GW wind farm in Caspian Sea
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Xəzərdə 7 giqavatlıq külək elektrik stansiyası tikə bilər

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