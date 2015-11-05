​Азербайджан может подписать с "Газпромом" договор купли-продажи газа в своп-режиме - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) ведет переговоры с российским ОАО "Газпром" по подписанию своп-договора купли-продажи газа. Об этом сообщили Report в SOCAR.

Как сообщили в компании, на сегодняшний день речь не идет об отказе Азербайджана от российского газа. "У Азербайджана есть газ, но нам будут нужны дополнительные объемы. Однако это сотрудничество зависит от приемлемых ценовых предложений", - заявили в SOCAR.

Отметим, что "Газпром" будет поставлять в Азербайджан 10 млн. кубометров газа в день и 2 млрд. кубометров в год. Этот газ будет закачиваться в газохранилища SOCAR. С 2016 года этот газ будет поставляться для нужд Дагестана.

AzMeCo (Азербайджанский метаноловый завод) 20 октября приостановил закупку газа у российской компании "Газпром" в связи с понижением мировых цен на метанол, что сделало закупку газа у компании "Газпром" по существующей контрактной цене нерентабельной. 11 сентября нынешнего года AzMeCo подписал договор с российской компанией "Газпром экспорт". По договору, "Газпром" должен был продавать AzMeCo 2 млрд. кубометров природного газа в год.