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Азербайджан может обеспечить Украину топливом для посевной через своп-поставки

Азербайджан может обеспечить Украину топливом для посевной через своп-поставки Для аграрного сектора Украины Азербайджан может увеличить поставки готового топлива, но не напрямую, а через страны ЕС.
Энергетика
1 апреля 2022 г. 15:06
Азербайджан может обеспечить Украину топливом для посевной через своп-поставки

Для аграрного сектора Украины Азербайджан может увеличить поставки готового топлива, но не напрямую, а через страны ЕС.

Как передает Report, об этом сообщает украинское издание "Фокус".

Азербайджан — крупный производитель нефти и нефтепродуктов и партнер Украины по поставкам импортного сырья. Азербайджанская компания SOCAR Energy Ukraine является крупным оператором на рынке автомобильного топлива Украины. Компания также импортирует в Украину авиационное топливо.

По данным Государственной таможенной службы, в прошлом году в Украину было импортировано нефти и нефтесырья на 827,59 млн долларов США, что вдвое больше, чем в 2020 году (409,17 млн долларов США), в том числе, из Азербайджана – на 586,18 млн долларов США. То есть, доля Азербайджана в общем объеме импорта нефти в Украину составила в 2021 году 70,8%.

Как сообщил изданию директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, азербайджанское топливо может прибывать в Украину для посевной благодаря своп-поставкам.

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 26 марта говорил о возможной помощи Азербайджана по части нефтепродуктов. Через несколько дней Зеленский уточнил в Twitter, что Азербайджан готов помочь Украине с топливом для посевной.

"Есть снабжение путем замещения. Речь идет о том, что Азербайджан может продавать топливо кому угодно в Европе — и уже те европейские потребители могут делиться топливом, произведенным в Европе. Это так называемые своп-поставки. Они означают, что крупные сети могут поставлять не непосредственно произведенное в Азербайджане топливо", — пояснил Рябцев.

Руководитель Центра энергетических и климатических исследований KSE Institute Борис Додонов тоже говорит о возможном проведении свопов: "Азербайджан экспортирует большое количество энергоресурсов. Но какой именно объем можно поставить в Украину, этот вопрос должен согласовываться между президентами. Также следует учитывать пропускную способность выбранных логистических путей".

Геннадий Рябцев обращает внимание, что раньше для поставок использовали преимущественно морские пути или железную дорогу. В условиях войны это невозможно.

"Вероятнее всего, топливо будут доставлять в Украину сухопутным путем. Принимая во внимание войну, никто не будет разглашать схемы этих поставок", — говорит Б. Додонов.

Он предполагает, что Азербайджан в будущем может заинтересоваться построением нефтеперерабатывающих мощностей в Украине.

"Это можно будет сделать за счет налоговых стимулов, как на их переработку внутри Украины, так и через налогообложение готовых нефтепродуктов. Но для этого нужно, чтобы закончилась война, и Россия вывела свои войска из Украины", — уверен Б.Додонов.

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