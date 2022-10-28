Азербайджан может изучить опыт Финляндии по созданию зоны "зеленой энергии"

Азербайджан может изучить опыт Финляндии по создании зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях.

Азербайджан может изучить опыт Финляндии по создании зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях.

Как передает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заместитель министра энергетики Самир Велиев заявил на встрече с заместителем министра иностранных дел Финляндии по внешнеторговым отношениям Ниной Васкунлати и сопровождающей ее делегацией.

На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях развития сотрудничества между Азербайджаном и Финляндией в энергетической сфере и по ряду других направлений энергетического сотрудничества, представляющих взаимный интерес.