Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Индонезия и Азербайджан заинтересованы во взаимном инвестировании.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель вице-президента SOCAR по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков: "В Индонезии есть спрос на нефть и конденсат, и они хотят покрыть этот спрос за счет Azerli Light. Возможно также увеличение объемов экспорта нефти и нефтепродуктов в Индонезию и их участие в проектах Азербайджана".

По словам В.Беглярбекова, Азербайджан может инвестировать в нефтегазовую инфраструктуру Индонезии: "Индонезия же готова вложиться в нефтедобычу в Азербайджане, потому что в этой стране есть спрос на нефть".

"Мы заинтересованы в росте экспорта нефти и нефтепродуктов и финансовых вложениях в инфраструктурные проекты. Например, это может быть строительство и расширение терминалов для хранения нефти и нефтепродуктов", - сказал представитель SOCAR.

В.Беглярбеков отметил, что SOCAR пока не предпринимает конкретных шагов по расширению деятельности в Западной Европе.