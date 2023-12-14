Азербайджан использовал квоту ОПЕК в ноябре на 72%

В ноябре этого года ежесуточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане составила 609 тыс. баррелей.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, из них 492 тыс. баррелей составила сырая нефть, 117 тыс. баррелей - конденсат.
При этом Азербайджан использовал квоту ОПЕК на 71,9%.
В рамках сотрудничества ОПЕК+ обязательство Азербайджана по сокращениям до конца 2023 года составляет 33 тыс. баррелей в день, а квота ежесуточной добычи сырой нефти - 684 тыс. баррелей.
Квота добычи Азербайджана на 2024 год составляет 551 тыс. баррелей в день.