Азербайджан использовал квоту ОПЕК в апреле на 82,6%

Суточная добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в апреле составила 75,1 тыс. тонн (566 тыс. баррелей).

Суточная добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в апреле составила 75,1 тыс. тонн (566 тыс. баррелей).

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, из указанного объема на долю нефти пришлось 61,6 тыс. тонн (455 тыс. баррелей в сутки), конденсата – 13,5 тыс. тонн (111 тыс. баррелей в сутки).

Таким образом, Азербайджан использовал квоту ОПЕК в апреле на 82,6%.

Отметим, что по договоренности, достигнутой на 37-й встрече министров стран “ОПЕК плюс", квота добычи нефти Азербайджана на 2025 год составляет 551 тыс. баррелей в сутки (74,259 тыс. тонн).