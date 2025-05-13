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Азербайджан использовал квоту ОПЕК в апреле на 82,6%

Азербайджан использовал квоту ОПЕК в апреле на 82,6% Суточная добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в апреле составила 75,1 тыс. тонн (566 тыс. баррелей).
Энергетика
13 мая 2025 г. 12:41
Азербайджан использовал квоту ОПЕК в апреле на 82,6%

Суточная добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в апреле составила 75,1 тыс. тонн (566 тыс. баррелей).

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, из указанного объема на долю нефти пришлось 61,6 тыс. тонн (455 тыс. баррелей в сутки), конденсата – 13,5 тыс. тонн (111 тыс. баррелей в сутки).

Таким образом, Азербайджан использовал квоту ОПЕК в апреле на 82,6%.

Отметим, что по договоренности, достигнутой на 37-й встрече министров стран “ОПЕК плюс", квота добычи нефти Азербайджана на 2025 год составляет 551 тыс. баррелей в сутки (74,259 тыс. тонн).

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Версия на английском языке Azerbaijan used 82.6% of OPEC quota in April
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan apreldə OPEC kvotasından 82,6 % istifadə edib

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