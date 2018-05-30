Азербайджан инвестировал более 500 млн долларов в Южный газовый коридор в этом году

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ ЗАО "Южный газовый коридор" (ЮГК) и дочерние компании на сегодняшний день инвестировали 9 млрд долларов в проекты, входящие в Южный газовый коридор.

Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор ЗАО ЮГК Афган Исаев на 25-й Международной конференции "Нефть и газ Каспия" в Баку.

"На конец апреля ЗАО "Южный газовый коридор" инвестировал 9 млрд долларов из 11,5 млрд, требуемых для финансирования его доли в проектах ЮГК. ЗАО потратит оставшиеся 2,5 млрд долларов к 2020 году", - отметил он.

По словам гендиректора, 0,5 млрд долларов из 9 млрд пришлось на первые четыре месяца 2018 года.

А.Исаев сообщил, что ЗАО потратит на финансирование своей доли в проекте 0,8 млрд долларов к концу года, 1,4 млрд долларов – в следующем году и 0,2 млрд долларов - в 2020 году.

Отметим, что ЗАО "Южный газовый коридор" создано распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева "О некоторых мерах, связанных со второй стадией эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" и другими проектами по созданию Южного газового коридора" от 25 февраля 2014 года, 51% акций принадлежит государству в лице министерства экономики, а 49% - SOCAR. ЗАО "Южный газовый коридор" представляет интересы Азербайджана в международном газовом проекте.

Проект Южного газового коридора предусматривает транспортировку в Турцию и Европу газа, который будет добываться в рамках второго этапа разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз". Проекты "Шахдениз-2", расширения Южно-Кавказского трубопровода, TANAP и TAP – основные компоненты Южного газового коридора.