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    Азербайджан инвестировал 7,8 млрд долларов в Южный газовый коридор

    Стоимость проекта Южный газовый коридор оценивается в 41,5 млрд долларов© Report/ Orkhan Azim

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан инвестировал 7,8 млрд долларов в проект "Южный газовый коридор", который реализуется в целях транспортировки азербайджанского газа в Европу.

    Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор ЗАО "Южный газовый коридор" Афган Исаев на "Argus Международном нефтяном саммите в Азербайджане" в Баку.

    "Стоимость проекта "Южный газовый коридор" оценивается в 41,5 млрд долларов. При этом доля ЗАО "Южный газовый коридор" составляет 11,8 млрд долларов. В проект до сих пор инвестировано 7,8 млрд долларов", - добавил он. 

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