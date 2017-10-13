Азербайджан инвестировал 7,8 млрд долларов в Южный газовый коридор

© Report/ Orkhan Azim

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан инвестировал 7,8 млрд долларов в проект "Южный газовый коридор", который реализуется в целях транспортировки азербайджанского газа в Европу.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор ЗАО "Южный газовый коридор" Афган Исаев на "Argus Международном нефтяном саммите в Азербайджане" в Баку.

"Стоимость проекта "Южный газовый коридор" оценивается в 41,5 млрд долларов. При этом доля ЗАО "Южный газовый коридор" составляет 11,8 млрд долларов. В проект до сих пор инвестировано 7,8 млрд долларов", - добавил он.