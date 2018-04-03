Азербайджан инвестировал 3,56 млрд долларов в TANAP

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ На сегодняшний день ЗАО "Южный газовый коридор" выделил 3,56 млрд долларов на финансирование доли Азербайджана в Трансанатолийском трубопроводе (TANAP), призванном осуществлять поставки азербайджанского газа в Турцию и далее в Европу.

Об этом сообщили в ответ на запрос Report в ЗАО "Южный газовый коридор".

По информации, по состоянию на конец февраля совместно с партнерами на TANAP потрачено 5,3 млрд долларов. Общая стоимость TANAP оценивается в 8 млрд долларов.

Отметим, что ЗАО "Южный газовый коридор" создано распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева "О некоторых мерах, связанных со второй стадией эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" и другими проектами по созданию Южного газового коридора" от 25 февраля 2014 года, 51% акций принадлежит государству в лице министерства экономики, а 49% - SOCAR. ЗАО "Южный газовый коридор" представляет интересы Азербайджана в международном газовом проекте.

TANAP является частью "Южного газового коридора", который строится на территории Турции. 17 марта 2015 года в турецком Карсе состоялась церемония закладки фундамента TANAP. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. Участок до Эскишехира планируется сдать в эксплуатацию в середине этого года.

Доля участия Азербайджана в проекте составляет 58%, BOTAŞ - 30%, BP – 12%.