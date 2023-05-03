Азербайджан играет важную роль в диверсификации поставок газа в Грецию

Азербайджан играет важную роль в диверсификации поставок газа в Грецию, а также в обеспечении энергобезопасности стран Европы.

Азербайджан играет важную роль в диверсификации поставок газа в Грецию и в целом в обеспечении энергобезопасности стран Европы.

Об этом Report заявил профессор, директор программы Международные отношения и стратегические исследования в Пантеонском университете в Афинах Костас А. Лавдас.

Согласно опубликованным статистическим данным, в первом квартале 2023 года азербайджанский газ впервые превысил долю российского газа на греческом рынке.

По словам профессора, на сегодняшний день Трансадриатический газопровод (TAP), предназначенный для транспортировки азербайджанского газа с Каспийского региона в Европу, является одним из основных факторов энергетической диверсификации ЕС.

"Конечно, по сравнению с другими странами ЕС, такими как Германия, Италия и Венгрия, Греция находится в относительной безопасности от чрезмерной зависимости от России в области энергетики. Но ей также необходимо продолжать диверсификацию. В этом контексте Азербайджан является важной страной", - сказал он.

К.Лавдас напомнил, что с декабря 2020 года началась транспортировка первых потоков природного газа из Азербайджана в Грецию и Италию по газопроводу TAP. Были периоды взлета и падения, но в целом его значимость для этих стран, к которым затем подключилась и Болгария, возрастала.

"Для Греции январь 2023 года стал важной вехой в том смысле, что российский трубопроводный газ, импортируемый в Грецию через Сидирокастро, приблизился к 0% от общего объема греческого импорта, в то время как газ ТАР достиг в нем 22%",- отметил профессор.

По мнению эксперта, существует реальный потенциал для дальнейшего улучшения отношений между ЕС и Азербайджаном, то же самое относится к отношениям между Баку и Афинами.