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Азербайджан и Южный Судан обсудили сотрудничество в энергетическом секторе

Азербайджан и Южный Судан обсудили сотрудничество в энергетическом секторе Рассмотрены возможности сотрудничества Азербайджана и Республики Южный Судан в области устойчивого энергоснабжения и энергетического сектора
Энергетика
6 июля 2023 г. 16:51
Азербайджан и Южный Судан обсудили сотрудничество в энергетическом секторе

Рассмотрены возможности сотрудничества Азербайджана и Республики Южный Судан в области устойчивого энергоснабжения и энергетического сектора

Об этом Report сообщила Государственная нефтяная компания (SOCAR).

Сегодня президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с исполняющим обязанности министра иностранных дел и регионального сотрудничества Республики Южный Судан Ден Дау Ден Малеком, который находится в Азербайджане с визитом для участия в министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

На встрече была представлена подробная информация о стратегически важных энергетических проектах, реализуемых по инициативе и с участием Азербайджана, а также о направлениях деятельности SOCAR.

В рамках встречи также состоялся обмен мнениями по инфраструктурным проектам, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Cənubi Sudan enerji sektorunda əməkdaşlığı nəzərdən keçirib

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