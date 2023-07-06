Азербайджан и Южный Судан обсудили сотрудничество в энергетическом секторе

Рассмотрены возможности сотрудничества Азербайджана и Республики Южный Судан в области устойчивого энергоснабжения и энергетического сектора

Рассмотрены возможности сотрудничества Азербайджана и Республики Южный Судан в области устойчивого энергоснабжения и энергетического сектора

Об этом Report сообщила Государственная нефтяная компания (SOCAR).

Сегодня президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с исполняющим обязанности министра иностранных дел и регионального сотрудничества Республики Южный Судан Ден Дау Ден Малеком, который находится в Азербайджане с визитом для участия в министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

На встрече была представлена подробная информация о стратегически важных энергетических проектах, реализуемых по инициативе и с участием Азербайджана, а также о направлениях деятельности SOCAR.

В рамках встречи также состоялся обмен мнениями по инфраструктурным проектам, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.