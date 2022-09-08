О нас

Азербайджан и Япония обсудили расширение производства экологически чистой энергии

Азербайджан и Япония обсудили расширение производства экологически чистой энергии Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с делегацией, возглавляемой исполнительным директором японской компании TEPSCO Хидео Коджима. На встрече присутствовал посол Японии в Азербайджане Дзюнъити Вада. Как сообщает Report со ссы
Энергетика
8 сентября 2022 г. 09:54
Азербайджан и Япония обсудили расширение производства экологически чистой энергии

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с делегацией, возглавляемой исполнительным директором японской компании TEPSCO Хидео Коджима. На встрече присутствовал посол Японии в Азербайджане Дзюнъити Вада.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на встрече было отмечено успешное участие японских компаний в энергетических проектах в нашей стране и заявлено о продолжении эффективного сотрудничества в области "зеленой энергетики".

Состоялся обмен мнениями по вопросам развития сектора возобновляемой энергетики в Азербайджане, расширения применения экологически чистых технологий, интеграции больших мощностей солнечной и ветровой энергии в общую электроэнергетическую систему, а также экспорта "зеленой энергии". В контексте обеспечения безопасности энергетической системы был обсужден японский опыт в области изучения и оценки влияния возобновляемых источников энергии на электросеть, а также возможности применения этого опыта в Азербайджане.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Japan mull expansion of green energy
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Yaponiya ekoloji təmiz enerji istehsalının genişləndirilməsini müzakirə edib

Самое важное

Минобороны: Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу в направлении госграницы
Минобороны: Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу в направлении госграницы
8 сентября 2022 г. 09:25
В Лачыне армяне обстреляли экскаватор, принадлежащий гражданской компании
ФотоВ Лачыне армяне обстреляли экскаватор, принадлежащий гражданской компании
7 сентября 2022 г. 15:36
Ильхам Алиев: Высоко ценим вклад Великобритании в вопросе разминирования территорий
Ильхам Алиев: Высоко ценим вклад Великобритании в вопросе разминирования территорий
7 сентября 2022 г. 11:57
Ильхам Алиев поздравил Элизабет Трасс
Ильхам Алиев поздравил Элизабет Трасс
7 сентября 2022 г. 11:53
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Японии
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Японии
7 сентября 2022 г. 11:10
Итоговое решение об увеличении поставок газа по TAP ожидается в следующем году
Итоговое решение об увеличении поставок газа по TAP ожидается в следующем году
7 сентября 2022 г. 09:31
В Баку демонстрируются современное оружие и техника
ФотоВ Баку демонстрируются современное оружие и техника
6 сентября 2022 г. 17:17
Министерство: Переход на новую школьную форму не является обязательным
Министерство: Переход на новую школьную форму не является обязательным
6 сентября 2022 г. 17:05
Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
6 сентября 2022 г. 15:12
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
6 сентября 2022 г. 14:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi