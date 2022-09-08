Азербайджан и Япония обсудили расширение производства экологически чистой энергии

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с делегацией, возглавляемой исполнительным директором японской компании TEPSCO Хидео Коджима. На встрече присутствовал посол Японии в Азербайджане Дзюнъити Вада. Как сообщает Report со ссы

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с делегацией, возглавляемой исполнительным директором японской компании TEPSCO Хидео Коджима. На встрече присутствовал посол Японии в Азербайджане Дзюнъити Вада.



Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на встрече было отмечено успешное участие японских компаний в энергетических проектах в нашей стране и заявлено о продолжении эффективного сотрудничества в области "зеленой энергетики".



Состоялся обмен мнениями по вопросам развития сектора возобновляемой энергетики в Азербайджане, расширения применения экологически чистых технологий, интеграции больших мощностей солнечной и ветровой энергии в общую электроэнергетическую систему, а также экспорта "зеленой энергии". В контексте обеспечения безопасности энергетической системы был обсужден японский опыт в области изучения и оценки влияния возобновляемых источников энергии на электросеть, а также возможности применения этого опыта в Азербайджане.