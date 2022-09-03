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Азербайджан и Япония обсудили перспективы производства "зеленого водорода"

Азербайджан и Япония обсудили перспективы производства "зеленого водорода" В Министерстве энергетики состоялась встреча с представителями японской компании Toyota Tsusho Corporation.
Энергетика
3 сентября 2022 г. 11:46
Азербайджан и Япония обсудили перспективы производства зеленого водорода

В Министерстве энергетики состоялась встреча с представителями японской компании Toyota Tsusho Corporation.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Встреча была организована по инициативе Секретариата Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам. Основной целью встречи стал обмен информацией и опытом в области водородной энергетики.

Говоря о перспективах производства "зеленого водорода" в Азербайджане, было отмечено, что согласно документу "Стратегия социально-экономического развития на 2022-2026 годы", утвержденному распоряжением главы государства, основными целями являются увеличение использования возобновляемых источников энергии, расширение использования экологически чистых транспортных средств и других зеленых технологий. Согласно документу, предусматривается производство водорода, изучение потенциала его использования, формирование предложений по пилотным проектам в этой области.

Представители японской компании представили презентацию на тему декарбонизации транспортного сектора. Было подчеркнуто, что возобновляемые источники энергии, такие как ветер, солнечная энергия и особенно "зеленый водород", были основными бизнес-направлениями компании в последние годы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Yaponiya şirkətinə “yaşıl hidrogen” istehsalı perspektivləri barədə məlumat verib

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